Знищено 800 окупантів та 14 артилерійських систем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 10 листопада, становлять 800 оккупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 309 520 (+800) осіб ліквідовано;
- танків – 5317 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 10 017 (+3) од.;
- артилерійських систем – 7489 (+14) од.;
- РСЗВ - 877 (+2) од.;
- засоби ППО – 578 (+1) од.;
- літаків – 322 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2) од.;
- крилаті ракети – 1558 (+1) од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23) од.;
- спеціальна техніка - 1060 (+1) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, Сили оборони України відбили більше 25 атак противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешек.
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