Знищено 800 окупантів та 14 артилерійських систем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 10 листопада, становлять 800 оккупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.11.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 309 520 (+800) осіб ліквідовано;

танків – 5317 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 10 017 (+3) од.;

артилерійських систем – 7489 (+14) од.;

РСЗВ - 877 (+2) од.;

засоби ППО – 578 (+1) од.;

літаків – 322 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2) од.;

крилаті ракети – 1558 (+1) од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23) од.;

спеціальна техніка - 1060 (+1) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України відбили більше 25 атак противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешек.