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Знищено 800 окупантів та 14 артилерійських систем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Київ, П'ятниця 10 листопада 2023 08:01
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Знищено 800 окупантів та 14 артилерійських систем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ілюстративне фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 10 листопада, становлять 800 оккупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 309 520 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків – 5317 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 017 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 7489 (+14) од.;
  • РСЗВ - 877 (+2) од.;
  • засоби ППО – 578 (+1) од.;
  • літаків – 322 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2) од.;
  • крилаті ракети – 1558 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23) од.;
  • спеціальна техніка - 1060 (+1) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України відбили більше 25 атак противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешек.

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