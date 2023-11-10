Зеленський провів важливу Ставку, є рішення про захист Херсона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

Підсумки Ставки:

обговорили стратегічне бачення деокупації території України, а також конкретні кроки для його втілення. Були уточнені усі плани й розрахунки для продовження активних дій;

обговорено воєнний бюджет на наступний рік. Україна стане більш самодостатньою щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки;

було вислухано підсумки про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках, а саме: Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мелітопольському напрямках, а також лівобережжі Херсонської області.

вислухано доповідь про евакуацію українців та громадян наших країн-партнерів із Сектора Газа.

Рішення щодо Херсона

"Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки", - заявив Володимир Зеленський.

Ситуація в Херсонській області

11 листопада 2022 року, Міністерство оборони України повідомило про звільнення Херсону від російських терористів. У той день наші воїни увійшли до міста, проводячи ворога на їх шляху до відступу потужними вогневими атаками.

Після того як наші воїни звільнили правобережжя Херсонської області, частина регіону регулярно перебуває під обстрілами російських терористів. Ворог завдає ударів по цивільному населенню з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише за минулу добу, 9 листопада, терористи здійснили 97 обстрілів по території регіону. Внаслідок ударів загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення.