Україна отримала транш від ЄС, а Туреччина хоче бути гарантом безпеки: новини за 22 серпня

Україна отримала від Європейського Союзу новий транш фінансової допомоги за двома програмами. Тим часом Туреччина заявила про готовність взяти участь у гарантіях безпеки України.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 22 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна отримала від Євросоюзу новий транш фінансової допомоги

Україна 22 серпня отримала від Європейського Союзу новий транш фінансової допомоги за двома програмами. Мільярд євро Києву надали через ERA Loans, ще 3,05 мільярда - у рамках Ukraine Facility.

Загалом Україна отримала від партнерів 4,05 мільярда євро, з яких:

один мільярд євро в рамках ERA Loans, фінансування з прибутків від заморожених активів Росії;

3,05 мільярда євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Туреччина хоче гарантувати морську безпеку України

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Туреччина заявила про готовність взяти участь у гарантіях безпеки України, взявши на себе відповідальність за морську безпеку.

"Туреччина заявила, що хоче бути частиною гарантій безпеки України, відповідаючи за морську безпеку", - розповів український президент.

Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі

За словами нардепа Федора Веніславського, внесений 22 серпня законопроєкт №13685 стосується виїзду за кордон чоловіків до 22 років. Він покликаний виправити низку проблем, які зараз є у законодавстві щодо виїзду.

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.

Навчання "Захід-2025": Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів

Міністерство закордонних справ України на тлі майбутніх російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" порадило Мінську утриматися від провокацій. А білоруській армії настійно радять не наближатися до кордонів України.

"Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози", - сказано у повідомленні.

Поки в закритому форматі. Єрмак сказав, коли будуть перші драфти гарантій для України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що вже наступного тижня будуть готові перші драфти гарантій безпеки, які отримає Україна. Зараз обговорення ведуться виключно в закритому форматі.

Єрмак зазначив, що консультації на рівні міністрів оборони, начальників штабів та радників з національної безпеки відбуваються чи не щодня. В консультаціях беруть участь представники США, обговорюються політична та військова складові гарантій безпеки.

Тюрма за спробу втечі з України: Кабмін подав до Ради законопроєкт

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану.

Документ передбачає кримінальне покарання для тих, хто намагається втекти від мобілізації, а також визначає умови звільнення від відповідальності.

Зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність та штрафи.

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.