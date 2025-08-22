ua en ru
Україна отримала від Євросоюзу новий транш фінансової допомоги: яка сума

П'ятниця 22 серпня 2025 16:43
Україна отримала від Євросоюзу новий транш фінансової допомоги: яка сума Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна 22 серпня отримала від Європейського Союзу новий транш фінансової допомоги за двома програмами. Мільярд євро Києву надали через ERA Loans, ще 3,05 мільярда - у рамках Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, загалом Україна отримала від партнерів 4,05 мільярда євро, з яких:

  • один мільярд євро в рамках ERA Loans, фінансування з прибутків від заморожених активів Росії;
  • 3,05 мільярда євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі", - додала Свириденко.

Зазначимо, Національний банк України очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans. Однак у 2026 році обсяг скоротиться до 17 млрд доларів.

Водночас Міністерство фінансів України повинно закласти в проєкт бюджету на 2026 рік реалістичний сценарій видатків. Скоріше за все, це буде припущення щодо продовження бойових дій.

