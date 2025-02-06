Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000

"6 червня 2024 року, Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну французьких винищувачів "Mirage 2000". Перші з них прибули в Україну сьогодні", - написав Лекорню.

Він уточнив, що літаки, разом з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, допомагатимуть захищати українське небо.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він вперше піднявся в небо у 1978 році та став основним бойовим літаком ВПС Франції, а також експортувався в низку інших країн.

Завдяки дельтаподібному крилу Mirage 2000 має високу маневреність, а його максимальна швидкість перевищує 2 Маха. Літак оснащений сучасною авіонікою, потужним бортовим радаром і може нести широкий спектр озброєння, включаючи керовані ракети "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Mirage 2000 існує в кількох модифікаціях, серед яких винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Завдяки простоті обслуговування та високій надійності Mirage 2000 залишається у строю навіть після появи більш сучасних літаків, таких як Rafale.

Mirage 2000 для України

Нагадаємо, влітку минулого року президент Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про плани Парижу передати Україні винищувачі Mirage 2000. Тоді у ЗМІ заявлялось, що Україна отримає саме модернізовану версію французьких літаків.

Згодом президент Володимир Зеленський стверджував, що Франція прискорила процес передачі "пташок".