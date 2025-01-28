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Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5: МЗС Франції розкрило терміни

Вівторок 28 січня 2025 11:21
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Коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5: МЗС Франції розкрило терміни Фото: Жан-Ноель Барро, голова Міністерства закордонних справ Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна до кінця першого кварталу 2025 року отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі Sud Radio.

"Скоро над Україною будуть літати французькі "Міражі". Наприкінці кварталу, як оголосив президент республіки (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.)", - заявив міністр.

Mirage 2000 для України

На початку червня 2024-го Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. На той момент ЗМІ писало про те, що Київ може отримати саме модернізовану версію французьких літаків.

Вже у жовтні в МЗС Франції стверджували, що Сили оборони отримають перші літаки вже на початку поточного року. Водночас президент Володимир Зеленський уточнював, що Франція прискорила процес передачі "пташок".

Що відомо про французькі Mirage - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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