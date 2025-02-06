Украина получила первые французские истребители Mirage 2000

"6 июня 2024 года, Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских истребителей "Mirage 2000". Первые из них прибыли в Украину сегодня", - написал Лекорню.

Он уточнил, что самолеты, вместе с украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, будут помогать защищать украинское небо.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он впервые поднялся в небо в 1978 году и стал основным боевым самолетом ВВС Франции, а также экспортировался в ряд других стран.

Благодаря дельтаобразному крылу Mirage 2000 обладает высокой маневренностью, а его максимальная скорость превышает 2 Маха. Самолет оснащен современной авионикой, мощным бортовым радаром и может нести широкий спектр вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Mirage 2000 существует в нескольких модификациях, среди которых истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Благодаря простоте обслуживания и высокой надежности Mirage 2000 остается в строю даже после появления более современных самолетов, таких как Rafale.

Mirage 2000 для Украины

Напомним, летом прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил о планах Парижа передать Украине истребители Mirage 2000. Тогда в СМИ заявлялось, что Украина получит именно модернизированную версию французских самолетов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский утверждал, что Франция ускорила процесс передачи "птичек".