Франція прискорила процес передачі Україні винищувачів Mirage, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами глави держави, він провів переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку та прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав Зеленський.

Як наголосив український президент, він цінує, що Франція розуміє виклики, з якими стикається Україна. У ході переговорів було детально обговорено питання, як посилити українську ППО.

"Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей - не лише як необхідного заходу щодо протидії російській агресії, а й для наближення миру", - уточнив Зеленський.

Він додав, що також обговорювалося продовження підготовки та оснащення українських бригад як на території країн НАТО, так і через розвиток ідеї щодо тренувальних місій на території України.