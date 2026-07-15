Україна отримала перші британські стволи для гаубиць: попереду масштабна програма

Великобританія передала Україні перші чотири артилерійські стволи для випробувань. Надалі Лондон може виготовити до 150 стволів калібру 105 та 155 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Army Technology .

Перші поставки

Великобританія зробила перший крок до реалізації нової програми з посилення української артилерії, передавши чотири досвідчені стволи британського виробництва.

Вони будуть використовуватись для перевірки виробничих процесів та випробувань перед повномасштабною інтеграцією до Збройних сил України.

Постачання здійснюється в рамках контракту Міністерства оборони Великобританії з компанією BAE Systems, укладеного в 2025 році. Вартість угоди складає 61 млн. фунтів стерлінгів (близько 82,2 млн. доларів).

До 150 стволів для України

Проект передбачає виробництво у Великій Британії поковок стволів для артилерійських систем калібру 105 та 155 мм.

Після виготовлення на підприємстві Sheffield Forgemasters вони прямуватимуть до України, де пройдуть остаточну обробку та інтеграцію у озброєння.

Перші чотири вироби відправлені як досвідчені зразки. Їхня перевірка дозволить оцінити готовність до серійного виробництва. У разі успішної реалізації програми британська сторона виготовить до 150 артилерійських стволів.

У BAE Systems наголосили, що проект одночасно підтримує бойові можливості України та сприяє відновленню британської оборонної промисловості, зберігаючи висококваліфіковані робочі місця.

Для яких знарядь призначені

Офіційно не повідомляється, які саме українські артилерійські системи отримають нові стволи. Українська армія використовує широкий спектр гармат калібру 105 та 155 мм, включаючи вітчизняну самохідну гаубицю "Богдана", британські легкі гармати L118, а також самохідні артилерійські установки AS90.

Як зазначає Army Technology, запуск такого виробництва став першим подібним проектом у Великій Британії майже за два десятиліття. Він є частиною зусиль Лондона щодо відновлення власного оборонно-промислового потенціалу та розширення співробітництва з Україною у сфері виробництва озброєнь.