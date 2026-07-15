Украина получила первые британские стволы для гаубиц: впереди масштабная программа

Великобритания передала Украине первые четыре артиллерийских ствола для испытаний. В дальнейшем Лондон может изготовить до 150 стволов калибра 105 и 155 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Army Technology .

Первые поставки

Великобритания сделала первый шаг к реализации новой программы по усилению украинской артиллерии, передав четыре опытных ствола британского производства.

Они будут использоваться для проверки производственных процессов и испытаний перед полномасштабной интеграцией в Вооруженные силы Украины.

Поставка осуществляется в рамках контракта Министерства обороны Великобритании с компанией BAE Systems, заключенного в 2025 году. Стоимость соглашения составляет 61 млн фунтов стерлингов (около 82,2 млн долларов).

До 150 стволов для Украины

Проект предусматривает производство в Великобритании поковок стволов для артиллерийских систем калибра 105 и 155 мм.

После изготовления на предприятии Sheffield Forgemasters они будут направляться в Украину, где пройдут окончательную обработку и интеграцию в вооружение.

Первые четыре изделия отправлены в качестве опытных образцов. Их проверка позволит оценить готовность к серийному производству. В случае успешной реализации программы британская сторона изготовит до 150 артиллерийских стволов.

В BAE Systems подчеркнули, что проект одновременно поддерживает боевые возможности Украины и способствует восстановлению британской оборонной промышленности, сохраняя высококвалифицированные рабочие места.

Для каких орудий предназначены

Официально не сообщается, какие именно украинские артиллерийские системы получат новые стволы. Украинская армия использует широкий спектр орудий калибра 105 и 155 мм, включая отечественную самоходную гаубицу "Богдана", британские легкие пушки L118, а также самоходные артиллерийские установки AS90.

Как отмечает Army Technology, запуск такого производства стал первым подобным проектом в Великобритании почти за два десятилетия. Он является частью усилий Лондона по восстановлению собственного оборонно-промышленного потенциала и расширению сотрудничества с Украиной в сфере производства вооружений.