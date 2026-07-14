Україна працює над своєю балістикою, є хороші результати, - Зеленський

В Україні триває робота над власною балістичною програмою. Перші результати можна вважати дійсно успішними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"Ми також працюємо над балістичними ракетами. У нас вже є хороші результати. Ми не дуже багато про них говоримо, бо все ще їх тестуємо", - наголосив український лідер.

За словами Зеленського, пріоритет України у цього питанні - самозахист. Окрім того, їй фактично доводиться захищати не лише себе, а й союзників у Європі.

На переконання глави держави, Україна стала своєрідною "стіною" між Росією та вільним світом.

Зеленський також додав, що країна увійшла у п'ятий рік війни з окупантами дійсно набагато сильнішою, ніж була досі. Річ у тім, що вона почала масово виробляти власні дрони та ракети.

"Зараз ми маємо найсильнішу армію, або одну з найсильніших у світі, але вона стикається з найсуворішими умовами.Зараз ми виробляємо все: безпілотники, артилерію, бронетехніку, 155-міліметрові гармати", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Росія дійсно втратили ініціативу на полі бою. Попри це, вона поки не програла війну, тому в України попереду ще багато роботи.

"Вони втратили 150 000 бійців за 50 кілометрів (...) Ось що таке справжня війна", - додав український лідер.