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Україна отримала грант у 2 млрд доларів від США

Фото: Україна отримала грант у 2 млрд доларів від США (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Повідомляється, що це вже другий транш з гранту розміром 4,5 млрд доларів. Зазначається, що кошти надані Штатами через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в України".

Так, залучене фінансування спрямують на забезпечення пенсійних виплат та зарплат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, на початку грудня Україна отримала перший грант у розмірі 1,5 млрд доларів від США.

Як повідомлялося раніше, Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги.

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