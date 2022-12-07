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У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні

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Україна, Середа 07 грудня 2022 15:13
У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні Фото: Україна вже отримала 27,2 млрд доларів допомоги (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги. У наступному році ця сума збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева у інтерв’ю "Укрінформ".

"Якщо говорити про міжнародну співпрацю, то цьогоріч Україна уже отримала 27,2 млрд доларів допомоги від зарубіжних партнерів", - сказав він.

За його словами, наступного року ця цифра зросте. Початковий план залучення міжнародної допомоги - близько 38 млрд на покриття дефіциту бюджету у наступному році.

"А це складна й копітка робота. Ми ж розуміємо, що іноземні країни не просто дають нам кошти, скільки б не попросили. Усе це ‒ кошти їхніх платників податків, котрим вони мають пояснювати, на що саме Україна витрачає наданий ресурс", - додав Єрмоличев.

Нагадаємо, за підсумками листопада міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень і сягнули майже 28 млрд доларів. Це відбулося через те, що Україна отримала 2,5 млрд доларів від ЄС, 1,5 млрд доларів - від США через трастовий фонд Світового банку

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