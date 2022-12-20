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Украина получила грант в 2 млрд долларов от США

Фото: Украина получила грант в 2 млрд долларов от США (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Сообщается, что это уже второй транш из гранта в размере 4,5 млрд долларов. Средства предоставлены Штатами через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Так, привлеченное финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, в начале декабря Украина получила первый грант в размере 1,5 млрд долларов от США.

Как сообщалось ранее, Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи.

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Министерство финансов УкраиныСоединенные Штаты Америки