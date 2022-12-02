Україна отримала перший грант на півтора мільярда доларів від США
До державного бюджету України надійшла перша частина гранту від Сполучених Штатів Америки. Україна отримала транш у розмірі 1,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України
Загалом Україна в рамках цього гранту має отримати 4,5 мільярда доларів США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку. Кошти були передані у межах проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.
Нагадаємо, раніше Україна вже отримувала грант в 4,5 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки.
Раніше ми писали, що у Національному банку України прогнозують, що міжнародна фінансова допомога Україні до кінця року становитиме 10 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.