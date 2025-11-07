Україна отримала БТР Patria, а Зеленський затвердив санкції проти РФ: новини за 6 листопада

Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин відбулася в Ризі на військовій базі "Адажі".

При цьому латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Енергоносії, електроніка і не тільки. Зеленський підписав новий пакет санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії.

Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.

Ситуація змінилася: Рютте заявив, що НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

Донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів, проте ситуація кардинально змінилася: Альянс наростив темпи і вийшов уперед, розповів генсек Марк Рютте.

Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне навіть після завершення війни, адже країна й надалі залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світі.

Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро

Євросоюз досяг попередньої домовленості про приєднання України до Європейського оборонного фонду, бюджет якого становить близько 8 млрд євро.

Фонд (European Defence Fund) здійснює фінансування спільних досліджень і розробок в оборонній сфері між європейськими країнами.

Віткофф побачив "прогрес" у завершенні війни в Україні: потрібно вирішити після Гази

Сполучені Штати вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення. Вашингтон переконаний, що йому вдасться це зробити, заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України", - зазначив він.