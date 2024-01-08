Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору

Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін для допомоги енергетичному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Автотрансформатори були закуплені за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а завдяки зусиллям Японії та програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергообладнання доставлять до нашої держави.

Газові турбіни, придбані Токіо, українці отримають за посередництва UNDP та японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Про закупівлю та передачу обладнання під час свого візиту до нашої держави повідомила глава МЗС Японії Йоко Камікава.

"Народ і уряд Японії високо оцінюють стійкість нації та бажають бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі", - сказала Камікава.

В Міненерго зазначили, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.

Допомога Україні від Японії

7 січня до Києва прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. Вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь.

Під час брифінгу з Кулебою міністр повідомила, що Японія виділила 37 млн доларів на системи виявлення дронів для України. Гроші спрямують до трастового фонду НАТО.

Також із главою японського МЗС зустрівся й президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Токіо також надав великий пакет енергетичної допомоги України.