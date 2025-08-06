Україна отримає від чотирьох країн Європи зброю на понад 1 млрд доларів

Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди профінансують передачу американського озброєння для України на суму понад 1 млрд доларів.

Про це, як повідомляє РБК-Україна , заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу 5 серпня.

За її словами, Данія, Норвегія та Швеція оголосили про рішення профінансувати додатковий пакет американської зброї для України на суму 500 млн доларів.

Вона нагадала, що 4 серпня Нідерланди погодилися оплатити постачання першого пакета американської зброї та боєприпасів загальною вартістю понад 500 млн євро. Серед них - ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot.

Брюс зазначила, що "разом ці постачання становлять понад 1 млрд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання".

"Як зазначив посол Вітакер, це дозволить Україні захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також триматися на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню", - заявила речниця Держдепартаменту.