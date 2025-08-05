"В найближчі тижні й навіть раніше": посол США у НАТО зробив заяву про зброю для України
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, Нідерланди стали першою країною, яка скористалася новим механізмом НАТО для фінансування поставок американської зброї Україні. Але найближчим часом до ініціативи приєднаються й інші країни.
"Ми рухаємося якомога швидше", - сказав Вітакер.
Він додав, що постачання США за новим механізмом розпочнуться дуже швидко.
"Я думаю, що ми побачимо, що це буде рухатися дуже швидко, безумовно, в найближчі тижні, але деякі навіть раніше. Нідерланди - лише перші з багатьох. Ви побачите низку оголошень у найближчі тижні", - зазначив посол США при НАТО.
Нова ініціатива США і НАТО
Вчора стало відомо, що Нідерланди виділяють 500 млн євро на нову ініціативу, в рамках якої Україна отримає американську зброю за рахунок країн Європи.
До пакета підтримки увійдуть ракети та деталі для систем ППО Patriot і HAWK. Також українським захисникам передадуть артилерійські снаряди, хоча точний склад пакета ще узгоджується.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна першою, яка виділила гроші на таку ініціативу. Так нідерландська влада хоче подати приклад.
Нагадаємо, що 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про постачання американської зброї в Україну.
Трамп запевняв, що всю зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи.
Американський лідер обіцяв, що в рамках цієї ініціативи Україна отримає "найкращу зброю".