"В найближчі тижні й навіть раніше": посол США у НАТО зробив заяву про зброю для України

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Нідерланди стали першою країною, яка скористалася новим механізмом НАТО для фінансування поставок американської зброї Україні. Але найближчим часом до ініціативи приєднаються й інші країни.

"Ми рухаємося якомога швидше", - сказав Вітакер.

Він додав, що постачання США за новим механізмом розпочнуться дуже швидко.

"Я думаю, що ми побачимо, що це буде рухатися дуже швидко, безумовно, в найближчі тижні, але деякі навіть раніше. Нідерланди - лише перші з багатьох. Ви побачите низку оголошень у найближчі тижні", - зазначив посол США при НАТО.