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Украина получит от четырех стран Европы оружие на более 1 млрд долларов

Среда 06 августа 2025 08:00
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Украина получит от четырех стран Европы оружие на более 1 млрд долларов Фото: американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют передачу американского вооружения для Украины на сумму более 1 млрд долларов.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга 5 августа.

По ее словам, Дания, Норвегия и Швеция объявили о решении профинансировать дополнительный пакет американского оружия для Украины на сумму 500 млн долларов.

Она напомнила, что 4 августа Нидерланды согласились оплатить поставки первого пакета американского оружия и боеприпасов общей стоимостью более 500 млн евро. Среди них - ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Брюс отметила, что "вместе эти поставки составляют более 1 млрд долларов в виде высокотехнологичного американского оборудования".

"Как отметил посол Уитакер, это позволит Украине защищать критическую инфраструктуру и жизнь гражданского населения, а также держаться на поле боя, пока не будет достигнуто устойчивого прекращения огня", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Военная помощь для Украины

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал выделение средств на закупку американского оружия для Украины в ближайшее время со стороны нескольких европейских стран.

Соединенные Штаты передадут Украине военную помощь на более 200 млн долларов.

В середине июля президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину. Все оружие для оплатят страны Европы.

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