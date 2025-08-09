Україна отримає урізаний транш від ЄС, а РФ вдарила по нафтобазі SOCAR: новини за 8 серпня

Україна отримає урізаний транш від Євросоюзу

Рада ЄС затвердила надання Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про передачу понад 3 млрд євро.

"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Також там уточнили, що фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державної адміністрації.

РФ вдарила по нафтобазі SOCAR в Одеській області

Росія вночі 8 серпня атакувала дронами типу "Шахед" нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено трубопровід дизельного пального.

За інформацією джерел, пожежу вдалося швидко локалізувати. Внаслідок ворожого удару четверо співробітників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу.

Розмір збитків наразі встановлюється. Проводяться термінові відновлювальні роботи.

Джерела зазначають, що офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки.

Білий дім підтвердив плани Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня

Президент США Дональд Трамп дійсно планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня.

Sky News зазначило, що інформацію про плани на саміт Трампа і Путіна розкрив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.

Він уточнив, що місце зустрічі ще обговорюють. Зараз серед варіантів:

ОАЕ;

Угорщина;

Швейцарія;

Рим.

За словами представника Білого дому, подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі.

ГУР атакувало зенітно-ракетну бригаду РФ у Краснодарському краї

Вранці 8 серпня в смт Афіпський Краснодарського краю Росії внаслідок операції ГУР було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО.

Як повідомляють джерела, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах відразу повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцевими спецслужбами було перекрито район та запроваджено режим "антитерористичної операції".

На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Водночас для приховування факту диверсії на території військової частини, у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля.

Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах.

Джерела в ГУР зазначають, що 90-та зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У Києві авто влетіло в ТРЦ Ocean Plaza

У Києві автомобіль буквально заїхав у торговий центр Ocean Plaza. Він протаранив скляні двері на великій швидкості.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як білий позашляховик на великій швидкості влітає в хол торгового центру, розбиваючи скляні двері. У пабліках пишуть, що водій нібито "переплутав педалі".

Примітно, що на кадрах помітно: лише за кілька метрів від автомобіля перебували люди.

Співрозмовники РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.