Україна отримає урізаний транш від Євросоюзу: скільки грошей виділили
Рада ЄС затвердила надання Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про передачу понад 3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram та пресслужбу Ради ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - розповіла голова уряду.
Вона уточнила, що новий транш - це сигнал довіри до українського курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність навіть у найскладніші часи.
Свириденко подякувала данському головуванню в Раді ЄС за чітку підтримку.
"Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - звернула увагу прем'єр.
У ЄС підтвердили транш
У Раді ЄС підтвердили, що новий транш для України в рамках Ukraine Facility було схвалено.
"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Також там уточнили, що фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державної адміністрації.
Транш урізали
Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє розповів, що Україна 6 червня подала запит на отримання нового траншу на 3 млрд євро замість 4,5 млрд євро.
Мерсьє зазначив, що для отримання 4,5 млрд євро за квартал Україна мала впровадити 16 реформ, однак виконала тільки 13. У зв'язку з цим розмір траншу було зменшено.
Поінформоване джерело РБК-Україна розповіло, що виплату затримали через скандальний закон про НАБУ і САП, який обмежував незалежність цих органів.
Співрозмовник також уточнював, що добрати недоотримані 1,5 млрд євро можна буде до кінця року за умови виконання всіх реформ.