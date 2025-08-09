Украина получит урезанный транш от ЕС, а РФ ударила по нефтебазе SOCAR: новости за 8 августа

Украина получит урезанный транш от Евросоюза

Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового транша в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о передаче более 3 млрд евро.

"Украина получит более 3,2 млрд евро финансирования", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Также там уточнили, что финансирование прежде всего направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственной администрации.

РФ ударила по нефтебазе SOCAR в Одесской области

Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.

По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате вражеского удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.

Размер ущерба в настоящее время устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.

Источники отмечают, что официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.

Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп действительно планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Sky News отметило, что информацию о планах на саммит Трампа и Путина раскрыл неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он уточнил, что место встречи еще обсуждают. Сейчас среди вариантов:

ОАЭ;

Венгрия;

Швейцария;

Рим.

По словам представителя Белого дома, дальнейшие детали и логистика пока непонятны и очень изменчивы.

ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае

Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края России в результате операции ГУР была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО.

Как сообщают источники, вблизи КПП воинской части прогремело два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.

Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим "антитеррористической операции".

На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

В то же время для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля.

Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях.

Источники в ГУР отмечают, что 90-я зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

В Киеве авто влетело в ТРЦ Ocean Plaza

В Киеве автомобиль буквально заехал в торговый центр Ocean Plaza. Он протаранил стеклянные двери на большой скорости.

В сети появилось видео, на котором видно, как белый внедорожник на большой скорости влетает в холл торгового центра, разбивая стеклянные двери. В пабликах пишут, что водитель якобы "перепутал педали".

Примечательно, что на кадрах заметно: всего в нескольких метрах от автомобиля находились люди.

Собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.