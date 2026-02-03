Україна отримає унікальне озброєння з антидроновим радаром

Новий проєкт передбачає постачання комплексів, орієнтованих, зокрема, на протидію дронам, з початком передачі вже найближчого року.

Спільна ініціатива Данії та Швеції

Данія офіційно приєдналася до Швеції у фінансуванні поставок зенітних систем Tridon Mk2 для України. Йдеться про спільні закупівлі комплексів ППО в спеціалізованій конфігурації зі шведським противодроновим радаром. До ініціативи також запропоновано приєднатися іншим державам, а старт поставок очікується протягом 12 місяців.

Фінансування та обсяги допомоги

Згідно з урядовими даними, в рамках 18, 19 і 20 пакетів військової допомоги Швеція направила на фінансування цих систем 2,1 млрд крон, що еквівалентно приблизно 235 млн доларів. Уперше публічно інформація про проєкт з'явилася в лютому 2025 року.

Данія, своєю чергою, виділяє 480 млн крон, або близько 53,74 млн доларів. Вказується, що цих коштів достатньо для оснащення одного батальйону комплексами ППО. Сукупний бюджет ініціативи наразі сягає майже 2,58 млрд крон, що відповідає приблизно 289 млн доларів.

Можливе розширення проекту

У Стокгольмі заявляють про готовність замовляти додаткові зенітні установки в разі приєднання нових країн до спільних закупівель. Поки що офіційних повідомлень про інших учасників не надходило.

Особливості Tridon Mk2

Система Tridon Mk2 була вперше представлена компанією BAE Systems на виставці Eurosatory 2024. В її основі використовується 40-мм гармата Bofors, яка застосовується на різних платформах понад 90 років.

Для України комплекс передбачає інтеграцію РЛС Saab Giraffe 1X з дальністю виявлення до 75 км, а також постачання запчастин і значного обсягу боєприпасів, включно з програмованим підривом P3.

Тактико-технічні характеристики

Зенітка здатна вражати цілі на дистанції до 12 км при темпі стрільби 200-300 пострілів за хвилину. Базово система розміщується на вантажівці Scania з колісною формулою 6x6, однак допускається використання й інших шасі - як колісних, так і гусеничних.