Війна в Україні

"Альфа" СБУ побила рекорд зі знищення дронів РФ: були "жирні" цілі

Україна, Вівторок 03 лютого 2026 17:24
"Альфа" СБУ побила рекорд зі знищення дронів РФ: були "жирні" цілі Ілюстративне фото: українські воїни з "Альфи" поставили рекорд зі знищення дронів РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Іван Носальський

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України став лідером серед усіх підрозділів Сил оборони за кількістю знищених ворожих дронів літакового типу у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначили в СБУ, протягом 2025 року бійці "Альфи" нейтралізували 2220 російських безпілотників. Це рекордний показник, що включає як ударні дрони-камікадзе, так і розвідувальні апарати.

До списку "відмінусованої" техніки потрапили:

  • Ударні БПЛА: "Шахеди", "Герані", "Ланцети", "Молнії", "Італмаси";
  • Розвідувальні БПЛА: "Орлани", Zala, "Мерліни", "Скати" та інші.

Знищення "жирних" цілей

У СБУ зазначили, що оператори "Альфи" успішно полювали на "жирні" цілі. Йдеться про ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу "Оріон".

Вартість одного такого апарату становить понад 5 мільйонів доларів.

Системне перехоплення таких розвідників суттєво знижує можливості окупантів щодо нанесення точних ударів по критичній інфраструктурі та позиціях українських захисників.

Робота української ППО в ніч на 3 лютого

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Ворог, зокрема, застосував для атаки 450 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і не тільки.

Українським воїнам вдалося збити 412 ударних дронів різних типів.

