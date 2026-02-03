Украина получит уникальное вооружение с антидроновым радаром

Новый проект предусматривает поставки комплексов, ориентированных в том числе на противодействие дронам, с началом передачи уже в ближайший год.

Совместная инициатива Дании и Швеции

Дания официально присоединилась к Швеции в финансировании поставок зенитных систем Tridon Mk2 для Украины. Речь идет о совместных закупках комплексов ПВО в специализированной конфигурации со шведским противодроновым радаром. К инициативе также предложено присоединиться другим государствам, а старт поставок ожидается в течение 12 месяцев.

Финансирование и объемы помощи

Согласно правительственным данным, в рамках 18, 19 и 20 пакетов военной помощи Швеция направила на финансирование этих систем 2,1 млрд крон, что эквивалентно примерно 235 млн долларов. Впервые публично информация о проекте появилась в феврале 2025 года.

Дания, в свою очередь, выделяет 480 млн крон, или около 53,74 млн долларов. Указывается, что этих средств достаточно для оснащения одного батальона комплексами ПВО. Совокупный бюджет инициативы на данный момент достигает почти 2,58 млрд крон, что соответствует примерно 289 млн долларов.

Возможное расширение проекта

В Стокгольме заявляют о готовности заказывать дополнительные зенитные установки в случае присоединения новых стран к совместным закупкам. Пока официальных сообщений о других участниках не поступало.

Особенности Tridon Mk2

Система Tridon Mk2 была впервые представлена компанией BAE Systems на выставке Eurosatory 2024. В ее основе используется 40-мм пушка Bofors, которая применяется на различных платформах более 90 лет.

Для Украины комплекс предусматривает интеграцию РЛС Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения до 75 км, а также поставку запчастей и значительного объема боеприпасов, включая программируемый подрыв P3.

Тактико-технические характеристики

Зенитка способна поражать цели на дистанции до 12 км при темпе стрельбы 200–300 выстрелов в минуту. Базово система размещается на грузовике Scania с колесной формулой 6x6, однако допускается использование и других шасси — как колесных, так и гусеничных.