Польщу сколихнуло падіння "дрона -шпигуна" на військову частину

Вівторок 03 лютого 2026 00:12
Польщу сколихнуло падіння "дрона -шпигуна" на військову частину
Автор: Маловічко Юлія

У Польщі спростували версію про серйозну загрозу після падіння дрона на територію військової частини в місті Пшасниш. Після НП допускали, що це міб бути розвідувальний безплотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військову жандармерію Польщі в соцмережі Х.

За попередніми даними, об’єкт виявився іграшковим безпілотником без SIM-картки та карти пам’яті, повідомили в відомстві.

За результатами огляду встановлено, що пристрій не мав технічних засобів для збирання даних чи спостереження, а також не завдав жодної шкоди. Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей наголосив, що це був звичайний дитячий дрон, який міг випадково потрапити на територію військового об’єкта.

Попередні повідомлення польських ЗМІ про можливий безпілотник із функціями розвідки або шпигунства не підтвердилися, уточнив речник. Наразі тривають подальші процесуальні дії.

Нагадаэмо, раніше невідомий військовий безпілотник розбився поруч з житловою забудовою у центрі Польщі, на території населеного пункту Леков.

Дрони в Польщі стали звичним явищем після масового вторгнення російських безпілотників на територію країни 10 вересня минулого року. Тоді Варашава відреагувала миттєво, а Європа згодом почала посилювати свою оборону, оскільки загроза з боку Москви стала більш реальною.

