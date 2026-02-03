Польщу сколихнуло падіння "дрона -шпигуна" на військову частину

У Польщі спростували версію про серйозну загрозу після падіння дрона на територію військової частини в місті Пшасниш. Після НП допускали, що це міб бути розвідувальний безплотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військову жандармерію Польщі в соцмережі Х.

За попередніми даними, об’єкт виявився іграшковим безпілотником без SIM-картки та карти пам’яті, повідомили в відомстві.

За результатами огляду встановлено, що пристрій не мав технічних засобів для збирання даних чи спостереження, а також не завдав жодної шкоди. Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей наголосив, що це був звичайний дитячий дрон, який міг випадково потрапити на територію військового об’єкта.

Попередні повідомлення польських ЗМІ про можливий безпілотник із функціями розвідки або шпигунства не підтвердилися, уточнив речник. Наразі тривають подальші процесуальні дії.