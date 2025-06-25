Україна отримає сотні ракет для ППО за гроші від російських активів

Україна отримає від Великої Британії 350 сучасних ракет для систем протиповітряної оборони. Ракети буде придбано за кошти, отримані від заморожених російських активів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство .

"Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості - коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", - сказано у повідомленні.

Ракети будуть використовувати спеціально розроблені для потреб України зенітно-ракетні комплекси. Незабаром ще п'ять таких ЗРК будуть передані Збройним силам британськими партнерами.

"Дякую уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян", - додав Умеров.