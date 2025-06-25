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Україна отримає сотні ракет для ППО за гроші від російських активів

Україна, Середа 25 червня 2025 19:01
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Україна отримає сотні ракет для ППО за гроші від російських активів Фото: міністр оборони України Рустем Умеров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна отримає від Великої Британії 350 сучасних ракет для систем протиповітряної оборони. Ракети буде придбано за кошти, отримані від заморожених російських активів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство.

"Це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. Це важливий механізм справедливості - коли країна-агресор платить за наслідки власної війни", - сказано у повідомленні.

Ракети будуть використовувати спеціально розроблені для потреб України зенітно-ракетні комплекси. Незабаром ще п'ять таких ЗРК будуть передані Збройним силам британськими партнерами.

"Дякую уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян", - додав Умеров.

Посилення ППО України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше анонсував надання Україні 350 ракет ASRAAM, призначених для систем ППО. Кошти візьмуть із доходів від заморожених активів Росії. Стармер зазначив, що справедливо змусити агресора платити за наслідки війну, яку він розпочав.

Протиповітряна оборона України посилюється й з інших напрямків. Так, 23 червня, в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє системи ППО NASAMS. Готується посилення захисту населення і критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Президент США Дональд Трамп після саміту в Гаазі 25 червня не виключив надання Україні ракет для ЗРК Patriot. Останні відіграють велику роль у прикритті українських міст від атак балістичних та аеробалістичних ракет.

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