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Міноборони України готує посилення ППО на базі систем NASAMS

Київ, Понеділок 23 червня 2025 00:12
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Міноборони України готує посилення ППО на базі систем NASAMS Фото: зенітний ракетний комплекс NASAMS виробництва компанії Kongsberg (gagadget.com)
Автор: Валерій Савицький

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, що виробляє системи ППО NASAMS. Готується посилення захисту населення і критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Очільник відомства Рустем Умєров зазначив, що Kongsberg Defence and Aerospace - це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема зенітного ракетного комплексу NASAMS, які вже захищають українські міста від російських ракет і дронів.

Міністр зазначив, що у співпраці з Kongsberg, українське Міноборони фокусується на розвитку спільних проектів у сфері ППО.

"Готуємо нові рішення на базі NASAMS - для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", - зазначив Умєров.

Глава оборонного відомства назвав протиповітряну оборону одним зі стратегічних пріоритетів України і додав, що лише у червні ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА.

Він також додав, що Україна працює над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання систем ППО.

"Відкриття офісу - це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проекти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря - напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", - зазначив міністр.

Умєров також додав, що це відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів - над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

Очільник Міноборони подякував уряду Норвегії за фінансову підтримку, а команді Kongsberg - за довіру та готовність розвивати довгострокову співпрацю. І зазначив, що розраховує на практичні результати вже найближчим часом.

Міноборони України готує посилення ППО на базі систем NASAMS

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров і представники Kongsberg Defence and Aerospace (t.me/ministry_of_defense_ua)

Російські повітряні атаки і посилення ППО

В неділю, 22 червня, Україну з офіційним візитом відвідав міністр оборони Норвегії й анонсував фінансову допомогу на закупівлю дронів для ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові отримують легкомоторні літаки для боротьби з російськими ударними дронами. Програми фінансують іноземні партнери.

Додамо, що армія Росії постійно обстрілює тилові населені пункти України.

Так, у неділю, 22 червня, загарбники обстріляли балістичними ракетами Запоріжжя. В місці прильоту спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих.

Вдень агресор обстріляв місто Очаків у Миколаївській області. Внаслідок удару є постраждалі, серед них - діти.

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