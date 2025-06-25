Кремлівські гроші - на ППО для України: Британія демонструє новий підхід у підтримці ЗСУ

Велика Британія передасть Україні 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM. Постачання буде профінансовано за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет військової допомоги для України.

Як заявив прем’єр Кір Стармер під час саміту НАТО в Гаазі, країна передасть 350 ракет класу "повітря-повітря" ASRAAM. Постачання буде профінансоване за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих як відсотки від заморожених російських активів.

Прем'єр наголосив, що саме Росія повинна відповідати за "варварську та незаконну війну", і використання коштів з її активів є справедливим кроком.

"Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Наша підтримка ніколи не похитнеться", - заявив він.

Стармер також закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися до мирних переговорів, які наразі заблоковані.

Візит Володимира Зеленського до Лондона

Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги після зустрічей з королем Чарльзом III та Кіром Стармером у Лондоні. Обидва британські лідери публічно підтвердили свою підтримку Україні.

Виступаючи на панельній дискусії, Зеленський зазначив, що захист України залишається питанням, яке об’єднує всі політичні сили в Британії. Він також відзначив високу підтримку серед британського суспільства.

Підтримка України непохитна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що Кремль зацікавлений у зміщенні міжнародної уваги на конфлікт між Ізраїлем та Іраном. За його словами, саме тому Захід повинен зберігати концентрацію на допомозі Україні.