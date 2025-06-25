ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кремлівські гроші - на ППО для України: Британія демонструє новий підхід у підтримці ЗСУ

Середа 25 червня 2025 08:35
UA EN RU
Кремлівські гроші - на ППО для України: Британія демонструє новий підхід у підтримці ЗСУ Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

Велика Британія передасть Україні 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM. Постачання буде профінансовано за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет військової допомоги для України.

Як заявив прем’єр Кір Стармер під час саміту НАТО в Гаазі, країна передасть 350 ракет класу "повітря-повітря" ASRAAM. Постачання буде профінансоване за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих як відсотки від заморожених російських активів.

Прем'єр наголосив, що саме Росія повинна відповідати за "варварську та незаконну війну", і використання коштів з її активів є справедливим кроком.

"Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Наша підтримка ніколи не похитнеться", - заявив він.

Стармер також закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися до мирних переговорів, які наразі заблоковані.

Візит Володимира Зеленського до Лондона

Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги після зустрічей з королем Чарльзом III та Кіром Стармером у Лондоні. Обидва британські лідери публічно підтвердили свою підтримку Україні.

Виступаючи на панельній дискусії, Зеленський зазначив, що захист України залишається питанням, яке об’єднує всі політичні сили в Британії. Він також відзначив високу підтримку серед британського суспільства.

Підтримка України непохитна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що Кремль зацікавлений у зміщенні міжнародної уваги на конфлікт між Ізраїлем та Іраном. За його словами, саме тому Захід повинен зберігати концентрацію на допомозі Україні.

Нагадаємо, на тлі почастішання випадків саботажів і війни в Україні, Британія почала готуватися до можливого нападу з боку Росії.

Так, Велика Британія заявила про потужний крок у зміцненні своєї обороноздатності. Країна долучиться до ядерної місії НАТО із використанням надсучасних винищувачів F-35A з ядерним потенціалом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія ППО Війна в Україні
Новини
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України