Украина получит сотни ракет для ПВО за деньги от российских активов
Украина получит от Великобритании 350 современных ракет для систем противовоздушной обороны. Ракеты будут приобретены за средства, полученные от замороженных российских активов.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство.
"Это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов. Это важный механизм справедливости - когда страна-агрессор платит за последствия собственной войны", - сказано в сообщении.
Ракеты будут использовать специально разработанные для нужд Украины зенитно-ракетные комплексы. Вскоре еще пять таких ЗРК будут переданы Вооруженным силам британскими партнерами.
"Спасибо правительству Великобритании, Премьер-министру Киру Стармеру, министру обороны Джону Гили и всем партнерам, которые продолжают укреплять украинскую ПВО и помогают защищать жизни наших граждан", - добавил Умеров.
Усиление ПВО Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее анонсировал предоставление Украине 350 ракет ASRAAM, предназначенных для систем ПВО. Средства возьмут из доходов от замороженных активов России. Стармер отметил, что справедливо заставить агрессора платить за последствия войны, которую он начал.
Противовоздушная оборона Украины усиливается и по другим направлениям. Так, 23 июня, в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая производит системы ПВО NASAMS. Готовится усиление защиты населения и критической инфраструктуры от российских обстрелов.
Президент США Дональд Трамп после саммита в Гааге 25 июня не исключил предоставления Украине ракет для ЗРК Patriot. Последние играют большую роль в прикрытии украинских городов от атак баллистических и аэробаллистических ракет.
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