Україна отримає понад 600 млн євро від Євросоюзу та ЄІБ

15:56 22.04.2026 Ср
2 хв
Куди спрямують кошти?
aimg Марія Науменко

Новий пакет допомоги від ЄС і ЄІБ передбачає понад 600 млн євро для України. Гроші спрямують на критичну інфраструктуру та енергоефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку.

Основну частину фінансування - понад 450 млн євро - забезпечить ЄІБ завдяки гарантії ЄС. Ще близько 150 млн євро нададуть у вигляді грантів і технічної допомоги.

Кошти спрямують на відновлення автомобільних та залізничних доріг, електромережі, підвищення енергоефективності житла та громадських об’єктів. Також підтримку отримають міська мобільність і освітня інфраструктура.

"Сьогоднішнє оголошення відображає міцність партнерства ЄС з Україною, - зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер. - Ми розширюємо нашу підтримку, щоб забезпечити конкретні інвестиції там, де вони найбільш потрібні - від енергетичної безпеки до транспорту та житлового будівництва".

Новий пакет доповнює вже виділені 2 млрд євро в межах "Інвестиційної рамки для України", яка є частиною ширшого механізму підтримки ЄС обсягом 50 млрд євро.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що Україна стає одним із ключових напрямків для інвестицій у Європі.

"Співпраця між компаніями ЄС та України також закладає основу для більшої європейської суверенності у критично важливих технологічних секторах", - додала вона.

Уряд України також розраховує, що нові гарантії дозволять розширити фінансування критично важливих проєктів.

"Ми вдячні нашим європейським партнерам за цей новий пакет фінансової підтримки і сподіваємося на його швидку реалізацію, що є надзвичайно важливим для задоволення нагальних потреб у відновленні", - зазначив міністр економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболев.

РБК-Україна раніше писало, що посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, необхідне для запуску фінансування України на 90 млрд євро.

За даними Politico, умовою для погодження виділення Україні 90 млрд євро сьогодні, 22 квітня, є відсутність письмових скарг та заперечень від країн-членів.

