Украина получит более 600 млн евро от Евросоюза и ЕИБ

Основную часть финансирования - более 450 млн евро - обеспечит ЕИБ благодаря гарантии ЕС. Еще около 150 млн евро предоставят в виде грантов и технической помощи.

Средства направят на восстановление автомобильных и железнодорожных дорог, электросети, повышение энергоэффективности жилья и общественных объектов. Также поддержку получат городская мобильность и образовательная инфраструктура.

"Сегодняшнее объявление отражает прочность партнерства ЕС с Украиной, - отметил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер. - Мы расширяем нашу поддержку, чтобы обеспечить конкретные инвестиции там, где они наиболее нужны - от энергетической безопасности до транспорта и жилищного строительства".

Новый пакет дополняет уже выделенные 2 млрд евро в рамках "Инвестиционной рамки для Украины", которая является частью более широкого механизма поддержки ЕС объемом 50 млрд евро.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Украина становится одним из ключевых направлений для инвестиций в Европе.

"Сотрудничество между компаниями ЕС и Украины также закладывает основу для большей европейской суверенности в критически важных технологических секторах", - добавила она.

Правительство Украины также рассчитывает, что новые гарантии позволят расширить финансирование критически важных проектов.

"Мы благодарны нашим европейским партнерам за этот новый пакет финансовой поддержки и надеемся на его быструю реализацию, что является чрезвычайно важным для удовлетворения насущных потребностей в восстановлении", - отметил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.