Україна отримає нові транші від ЄС найближчим часом: заява єврокомісара

Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук, Роман Кот

ЄС планує виділити Україні додаткові кошти, окрім уже спрямованих 153 мільйонів євро на 2026 рік. Нові транші допомоги будуть оголошені незабаром.

За словами Лябіб, сума у 153 мільйони євро є лише першим виділенням коштів на поточний рік. Ця сума є базовою, від якої розпочинається подальша підтримка.

"Ми, безумовно, оголосимо про інші транші пізніше. Я впевнена, що ми зробимо це незабаром, враховуючи потреби та сувору зиму, яку ви переживаєте", - підкреслила Аджа Лябіб.

Вона додала, що потреба у додатковому фінансуванні зумовлена важким зимовим періодом та ударами по критичній інфраструктурі. ЄС усвідомлює критичність ситуації та готує наступні рішення про надання фінансового ресурсу.

Допомога Україні та відновлення

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі назвали головне завдання для відновлення української енергетики та інфраструктури. Попри складну ситуацію, в ЄС позитивно оцінили, як Україна виконує необхідні умови для отримання подальшої фінансової підтримки, зазначивши відсутність критичних питань.

Водночас уряд та міжнародні партнери обговорюють ризики скорочення гуманітарної допомоги у 2026 році. Зокрема, аналізується потенційне скорочення підтримки від США та заходи, які вживає українська сторона для нівелювання цих наслідків.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення обсяги підтримки залишаються значними - лише на гуманітарні потреби України було спрямовано понад 4,7 млрд євро.

