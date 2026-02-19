Україна отримає нові транші від ЄС найближчим часом: заява єврокомісара

За словами Лябіб, сума у 153 мільйони євро є лише першим виділенням коштів на поточний рік. Ця сума є базовою, від якої розпочинається подальша підтримка.

"Ми, безумовно, оголосимо про інші транші пізніше. Я впевнена, що ми зробимо це незабаром, враховуючи потреби та сувору зиму, яку ви переживаєте", - підкреслила Аджа Лябіб.

Вона додала, що потреба у додатковому фінансуванні зумовлена важким зимовим періодом та ударами по критичній інфраструктурі. ЄС усвідомлює критичність ситуації та готує наступні рішення про надання фінансового ресурсу.