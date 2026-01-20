Украина получит новые пакеты энергетической помощи от 4 стран, - Свириденко
Еще четыре страны предоставят Украине пакеты энергетической помощи. В частности, в них войдут генераторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлия Свириденко в Telegram.
По словам Свириденко, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии, в которые вошли:
- генераторы;
- трансформаторы;
- кабели;
- медицинское оборудование;
- другая гуманитарная помощь.
При этом Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.
"Мы благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь: взносы в Фонд поддержки энергетики Украины и резервное энергетическое оборудование", - отметила Свириденко.
Она добавила, что всю помощь направляют на восстановление тепла и света в домах украинцев и восстановление энергетических объектов после сверхсложных обстрелов россиян.
Энергетическая помощь Украине
Напомним, вчера, 19 января, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Украина уже получила энергетическую помощь от 17 стран.
В частности, Украине передавали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и станции бесперебойного питания для обеспечения работы критической и социальной инфраструктуры.
При этом отдельные партнеры сосредоточились на финансовой поддержке энергетического сектора Украины.
Стоит заметить, что в Украине возникла крайне сложная ситуация с электроснабжением после серии российских ударов. Оккупанты повредили как объекты генерации, так и объекты распределения электроэнергии. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и еще нескольких областях.