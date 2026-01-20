Украина получит новые пакеты энергетической помощи от 4 стран, - Свириденко

Еще четыре страны предоставят Украине пакеты энергетической помощи. В частности, в них войдут генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлия Свириденко в Telegram .

По словам Свириденко, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии, в которые вошли:

генераторы;

трансформаторы;

кабели;

медицинское оборудование;

другая гуманитарная помощь.

При этом Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.

"Мы благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь: взносы в Фонд поддержки энергетики Украины и резервное энергетическое оборудование", - отметила Свириденко.

Она добавила, что всю помощь направляют на восстановление тепла и света в домах украинцев и восстановление энергетических объектов после сверхсложных обстрелов россиян.