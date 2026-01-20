ua en ru
В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом після удару РФ: де найскладніше

Вівторок 20 січня 2026 17:02
UA EN RU
В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом після удару РФ: де найскладніше Ілюстративне фото: в Україні продовжується ремонт енергооб'єктів після атак РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки російського удару в ніч на 20 січня. Найскладніша ситуація спостерігається не тільки в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У компанії нагадали, що зараз у багатьох регіонах України вимушено застосовують аварійні відключення світла. В окремих областях діють досить жорсткі обмеження. Це пояснюється тим, що росіяни пошкодили як об'єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії.

"Найскладнішою залишається ситуація в Києві та Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській та Донецькій областях, а також в Одеській та Полтавській областях. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками в цих регіонах найдовша", - уточнили в "Укренерго".

Також у компанії звернули увагу, що енергетики роблять усе можливе, щоб заживити всіх абонентів або щонайменше істотно скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього споживачів просять:

  • максимально обмежити використання потужних електроприладів: кожен спожитий кіловат - це додаткова година зі світлом для тих, хто його не має занадто довго;
  • вимкнути "зайве" світло в усіх приміщеннях, у яких нікого немає;
  • не ставити на зарядку і не вмикати одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори - це дуже небезпечно і для споживачів, і для енергосистеми;
  • за можливості - перенести енергоємні процеси на нічні години, а краще - відтермінувати прання чи користування посудомийною машиною або праскою до моменту поліпшення ситуації в енергосистемі.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, в ніч на 20 січня Київ знову зазнав комбінованої атаки з боку РФ. Спочатку по столиці було запущено ударні дрони, після чого послідувала атака балістичними ракетами.

Пошкодження зафіксовано в Дніпровському районі, де спалахували автомобілі та було уражено нежитлові об'єкти.

