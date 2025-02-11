Україна отримає майже 60 млн доларів гранту від Японії: куди підуть кошти

Уряд затвердив проєкт угоди між Україною та Японією щодо залучення гранту у розмірі 8,8 млрд японських єн (58 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, мова йде про кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Зокрема вони будуть направлені на фінансування проектів відбудови .

Підтримка України з боку Японії

Японія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила агресію та приєдналася до міжнародних санкцій проти Російської Федерації (РФ). Токіо надає Києву фінансову, гуманітарну та матеріально-технічну допомогу. Зокрема, Японія виділяла кошти на підтримку української економіки, відновлення інфраструктури та гуманітарні потреби.

Також країна постачає бронежилети, дрони, автомобілі та обладнання для розмінування, хоча через конституційні обмеження не може передавати летальну зброю.

У січні поточного року Японія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили не лише компанії та громадяни РФ, але й інших країн.

У тому ж числі минулого року Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада.

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