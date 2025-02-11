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Украина получит почти 60 млн долларов гранта от Японии: куда пойдут средства

Вторник 11 февраля 2025 13:49
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Украина получит почти 60 млн долларов гранта от Японии: куда пойдут средства Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство утвердило проект соглашения между Украиной и Японией по привлечению гранта в размере 8,8 млрд японских иен (58 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правительства Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, речь идет о средствах Японского агентства международного сотрудничества (JICA). В частности они будут направлены на финансирование проектов восстановления.

Поддержка Украины со стороны Японии

Япония с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осудила агрессию и присоединилась к международным санкциям против Российской Федерации (РФ). Токио предоставляет Киеву финансовую, гуманитарную и материально-техническую помощь. В частности, Япония выделяла средства на поддержку украинской экономики, восстановление инфраструктуры и гуманитарные нужды.

Также страна поставляет бронежилеты, дроны, автомобили и оборудование для разминирования, хотя из-за конституционных ограничений не может передавать летальное оружие.

В январе текущего года Япония ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попали не только компании и граждане РФ, но и других стран.

В том же числе в прошлом году Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия. Инициативу начали Украина и Канада.

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