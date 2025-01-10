Японія ввела нові санкції проти РФ: у списку не тільки росіяни
Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти Росії. У списку є не лише компанії та громадяни РФ, але й інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в Facebook.
За його словами, до списку замороження активів додали 33 організації та 12 осіб, серед яких є громадянин Північної Кореї.
Також 53 організації з країн, включно з Росією, Китаєм та Туреччиною, підпадають під заборону експорту та інші заходи. Як зазначив Власюк, здебільшого це виробники і постачальники військово-промислового комплексу.
"З 23 січня Японія також заборонить експорт ще 335 товарів, включно з невеликими мотоциклами та компонентами для спеціальної техніки, такої як крани. Крім того, ведуть освітні заходи з виробниками, чиї компоненти знаходимо в російських ракетах", - додав уповноважений президента.
Допомога Японії для України
Японія підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія. Проте країна не надає летальної допомоги.
Уряд Японії підтримує Україну фінансову через міжнародні механізми та напряму, надає гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування.
Крім того, Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада. До неї приєдналися понад 30 країн.
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