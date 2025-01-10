ua en ru
Пт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Японія ввела нові санкції проти РФ: у списку не тільки росіяни

Токіо, П'ятниця 10 січня 2025 10:59
UA EN RU
Японія ввела нові санкції проти РФ: у списку не тільки росіяни Фото: Японія ввела нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти Росії. У списку є не лише компанії та громадяни РФ, але й інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в Facebook.

За його словами, до списку замороження активів додали 33 організації та 12 осіб, серед яких є громадянин Північної Кореї.

Також 53 організації з країн, включно з Росією, Китаєм та Туреччиною, підпадають під заборону експорту та інші заходи. Як зазначив Власюк, здебільшого це виробники і постачальники військово-промислового комплексу.

"З 23 січня Японія також заборонить експорт ще 335 товарів, включно з невеликими мотоциклами та компонентами для спеціальної техніки, такої як крани. Крім того, ведуть освітні заходи з виробниками, чиї компоненти знаходимо в російських ракетах", - додав уповноважений президента.

Допомога Японії для України

Японія підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія. Проте країна не надає летальної допомоги.

Уряд Японії підтримує Україну фінансову через міжнародні механізми та напряму, надає гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування.

Крім того, Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада. До неї приєдналися понад 30 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Японія КНДР
NEWS
У двох областях Росії під удар потрапили замасковані воєнні заводи, - ЦПД
У двох областях Росії під удар потрапили замасковані воєнні заводи, - ЦПД
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна