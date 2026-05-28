UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна отримає літаки Gripen разом із "довгою рукою" проти КАБів

17:07 28.05.2026 Чт
2 хв
Gripen будуть з новими ракетами - найстрашнішими для авіації РФ
aimg Валерій Ульяненко
Фото: винищувач JAS 39 Gripen (Getty Images)

Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з далекобійними ракетами "повітря-повітря" Meteor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника ОП Павла Паліси.

Читайте також: Взимку в Україні: що відомо про літаки Gripen, які ЗСУ отримають від Швеції

"Це не просто чергове посилення авіації. Це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони. Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту - це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту", - наголосив він.

Паліса зауважив, що це "неоціненне посилення" як української авіації, так і захисту піхоти.

"Gripen створювався для війни, де авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Саме така війна сьогодні триває в Україні", - зазначив заступник керівника ОП.

Він розповів, що шведські Gripen дадуть Україні більше інструментів для боротьби з авіацією, ракетами, дронами й засобами ураження країни-агресорки.

Що відомо про Meteor

Meteor - далекобійна ракета "повітря-повітря", яка є одними з найстрашніших для повітряного бою у світі. Дальність її ураження перевищує 120 км, а максимальна може сягати 200 км.

Ракета оснащена прямоточним двигуном, внаслідок чого не втрачає швидкість і енергію наприкінці польоту, як більшість аналогів. Навіть якщо ціль буде маневрувати, шанс ураження залишається дуже високим.

Meteor здатна збивати винищувачі, бомбардувальники, літаки-носії ракет і навіть великі дрони. Це особливо небезпечно для ворожих Су-35, Су-30 та літаків А-50, які координують атаки РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Швеція безплатно передає Україні 16 винищувачів Gripen серій C і D. Крім того, Київ купить 22 нові машини новітньої модифікації.

Зазначимо, що угода щодо продажу Gripen обговорювалась ще до офіційного підписання. Деталі попередніх домовленостей РБК-Україна публікувало раніше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаШвеціяРакети