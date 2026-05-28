Україна отримає літаки Gripen разом із "довгою рукою" проти КАБів

"Це не просто чергове посилення авіації. Це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони. Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту - це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту", - наголосив він.

Паліса зауважив, що це "неоціненне посилення" як української авіації, так і захисту піхоти.

"Gripen створювався для війни, де авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Саме така війна сьогодні триває в Україні", - зазначив заступник керівника ОП.

Він розповів, що шведські Gripen дадуть Україні більше інструментів для боротьби з авіацією, ракетами, дронами й засобами ураження країни-агресорки.

Що відомо про Meteor

Meteor - далекобійна ракета "повітря-повітря", яка є одними з найстрашніших для повітряного бою у світі. Дальність її ураження перевищує 120 км, а максимальна може сягати 200 км.

Ракета оснащена прямоточним двигуном, внаслідок чого не втрачає швидкість і енергію наприкінці польоту, як більшість аналогів. Навіть якщо ціль буде маневрувати, шанс ураження залишається дуже високим.

Meteor здатна збивати винищувачі, бомбардувальники, літаки-носії ракет і навіть великі дрони. Це особливо небезпечно для ворожих Су-35, Су-30 та літаків А-50, які координують атаки РФ.