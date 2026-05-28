Украина получит самолеты Gripen вместе с "длинной рукой" против КАБов

17:07 28.05.2026 Чт
Gripen будут с новыми ракетами – самыми страшными для авиации РФ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: истребитель JAS 39 Gripen (Getty Images)

Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с дальнобойными ракетами "воздух-воздух" Meteor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя ОП Павла Палисы.

"Это не просто очередное усиление авиации. Это еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны. Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту - это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отгонять носителей российских КАБов от фронта", - подчеркнул он.

Палиса отметил, что это "неоценимое усиление" как украинской авиации, так и защиты пехоты.

"Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника. Именно такая война сегодня идет в Украине", - отметил заместитель руководителя ОП.

Он рассказал, что шведские Gripen дадут Украине больше инструментов для борьбы с авиацией, ракетами, дронами и средствами поражения страны-агрессора.

Что известно о Meteor

Meteor - дальнобойная ракета "воздух-воздух", которая является одной из самых страшных для воздушного боя в мире. Дальность ее поражения превышает 120 км, а максимальная может достигать 200 км.

Ракета оснащена прямоточным двигателем, в результате чего не теряет скорость и энергию в конце полета, как большинство аналогов. Даже если цель будет маневрировать, шанс поражения остается очень высоким.

Meteor способна сбивать истребители, бомбардировщики, самолеты-носители ракет и даже крупные дроны. Это особенно опасно для вражеских Су-35, Су-30 и самолетов А-50, которые координируют атаки РФ.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Gripen серий C и D. Кроме того, Киев купит 22 новые машины новейшей модификации.

Отметим, что соглашение о продаже Gripen обсуждалось еще до официального подписания. Детали предварительных договоренностей РБК-Украина публиковало ранее.

