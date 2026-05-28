Швеція передасть Україні ескадрилью Gripen, а ще 22 - продасть
Швеція офіційно передасть Україні 16 винищувачів Gripen і продасть ще 22 нових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці на авіабазі Упсала. Попередній документ - лист про наміри - сторони підписали ще під час минулого візиту Зеленського до Швеції.
Скільки і яких літаків отримає Україна
Швеція безплатно передає Україні 16 винищувачів Gripen серій C і D. Крім того, Україна купить 22 нові машини новітньої модифікації.
"Ми передаємо Gripen. Україна закупить 22 нових моделі Gripen", - заявив Крістерссон.
Переговори щодо нових машин наразі тривають, і їх планують завершити до 2030 року.
Коли Україна отримає перші літаки
За словами Крістерссона, поставки Gripen розпочнуться у 2027 році. Зеленський зі свого боку розраховує отримати перші машини у грудні 2026 - січні 2027 року.
"Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші Gripen, ми будемо зі свого боку робити все можливе", - сказав президент.
Чому саме Gripen
Шведська сторона пояснила, чому зупинилась саме на цьому типі літаків. За словами Крістерссона, ще радянські літаки могли надавати певну допомогу з розвідкою і радарами, але в довгостроковій перспективі Gripen є оптимальним варіантом для захисту українського неба.
Швеція вже раніше передавала Україні зенітні ракетні комплекси Hawk. Тепер Gripen мав стати наступним кроком у посиленні протиповітряної оборони ЗСУ.
"ППО - це те, що найбільше необхідно Україні зараз. Ми це відчуваємо майже щодня", - підкреслив шведський прем'єр.
Зеленський заявив, що Україна готова купити всі 150 винищувачів.
"Ми розраховуємо на ці 90 млрд (від Європи - ред.). Ми будемо робити це крок за кроком. Нам ці літаки потрібні і для України це нова сторінка", - йдеться у заяві президента.
Україна отримає літаки від Швеції з озброєнням. Зокрема, з ракетами на дальність 200+ кілометрів.
"Ми думаємо, що зможемо витіснити російські літаки, щоб вони не застосовували проти нас КАБи", - зауважив президент.
Україна також закупить 22 нових моделей Gripen, каже президент України. Мова йде про найбільш сучасні моделі винищувачів серії Е. Їх зможуть поставити до 2030 року.
