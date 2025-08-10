Україна отримає Gripen? Зеленський пообіцяв "сильний проект" щодо бойової авіації

Gripen для України

Нагадаємо, ще 2023 року Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. При цьому наприкінці лютого парламент Швеції підтримав постачання літаків до України.

Однак вже 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen, оскільки на той момент основна увага нібито приділялась введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.

За кілька місяців глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна не поставила Україні винищувачі Gripen через те, що, за його словами, Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - надто багато.

Зауважимо, що в березні цього року Швеція вперше надала власні винищувачі Gripen для участі в операції НАТО на території іншої країни. Мова йде про патрулювання повітряного простору Польщі.