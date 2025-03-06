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Швеція надасть винищувачі Gripen для місії НАТО у Польщі

Четвер 06 березня 2025 15:02
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Швеція надасть винищувачі Gripen для місії НАТО у Польщі Фото: Марія Мальмер Стенергард, голова Міністерства закордонних справ Швеції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція вперше надасть власні винищувачі для участі в операції НАТО на території іншої країни. Мова йде про патрулювання повітряного простору Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард, яку цитує Reuters.

Швеція планує надати до восьми винищувачів Jas Gripen. Стенергард додала, що уряд країни також пропонує взяти участь в захисті логістичних операцій на підтримку України в Польщі.

"Ми пропонуємо, щоб Швеція надала максимум вісім літаків JAS Gripen з відповідним персоналом, в тому числі бойовим командуванням і підрозділами підтримки. Крім того, уряд пропонує, щоб Швеція надала засоби повітряного і морського спостереження і повітряно-десантні транспортні засоби", - заявила вона.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція, яка протягом багатьох десятиліть дотримувалася політики нейтралітету, у зв’язку з посиленням загроз з боку Російської Федерації (РФ) та зростанням геополітичної нестабільності, подала заявку на вступ до Північноатлантичного договору у 2022 році.

Країна офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу 7 березня 2024 року.

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Швеція Польща НАТО
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