Швеція надасть винищувачі Gripen для місії НАТО у Польщі
Швеція вперше надасть власні винищувачі для участі в операції НАТО на території іншої країни. Мова йде про патрулювання повітряного простору Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард, яку цитує Reuters.
Швеція планує надати до восьми винищувачів Jas Gripen. Стенергард додала, що уряд країни також пропонує взяти участь в захисті логістичних операцій на підтримку України в Польщі.
"Ми пропонуємо, щоб Швеція надала максимум вісім літаків JAS Gripen з відповідним персоналом, в тому числі бойовим командуванням і підрозділами підтримки. Крім того, уряд пропонує, щоб Швеція надала засоби повітряного і морського спостереження і повітряно-десантні транспортні засоби", - заявила вона.
Вступ Швеції до НАТО
Швеція, яка протягом багатьох десятиліть дотримувалася політики нейтралітету, у зв’язку з посиленням загроз з боку Російської Федерації (РФ) та зростанням геополітичної нестабільності, подала заявку на вступ до Північноатлантичного договору у 2022 році.
Країна офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу 7 березня 2024 року.
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