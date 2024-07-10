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Глава МЗС Швеції про винищувачі Gripen: Україна вирішила, що мати одночасно F-16 і Gripen – надто багато

Середа 10 липня 2024 23:57
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Глава МЗС Швеції про винищувачі Gripen: Україна вирішила, що мати одночасно F-16 і Gripen – надто багато Фото: шведський винищувач Gripen (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Швеція не поставила Україні винищувачі Gripen через те, що Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато.

Про це заявив Глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє РБК-Україна.

На запитання, чому Швеція призутпинила поставку винищувачів Gripen Україні, Біллстрьом відповів: "Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато".

Він пояснив, що йдеться саме про системи, а не просто літаки.

"Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно", - сказав глава шведського МЗС .

Проте "це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена", зазначив він, наголосивши, що "це справа України, а не уряду Швеції".

За словами Біллстрьома, Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890, що може використовуватись у координації з F-16. "Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", - сказав він.

Глава МЗС зауважив, що Швеція "не має жодних обмежень" на дискусії про надання Gripen "після впровадження F-16".

Нагадаємо, у травні Швеція призупинила плани щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Водночас посол України у Швеції Андрій Плахотнюк зазначав, що Україна потребує постачання Gripen.

У Повітряниз Силах заявляли, що Україна має необхідну інфраструктуру, щоб за нагоди розмістити шведські винищувачі Gripen.

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