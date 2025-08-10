Украина получит Gripen? Зеленский пообещал "сильный проект" по боевой авиации

Gripen для Украины

Напомним, еще в 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. При этом в конце февраля парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.

Однако уже 28 мая 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание якобы уделялось введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.

Через несколько месяцев глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что его страна не поставила Украине истребители Gripen из-за того, что, по его словам, Киев пришел к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много.

Заметим, что в марте этого года Швеция впервые предоставила собственные истребители Gripen для участия в операции НАТО на территории другой страны. Речь идет о патрулировании воздушного пространства Польши.