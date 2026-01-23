Україна отримає генератори на 3,7 млн євро зі стратегічних запасів ЄС

"Генератори, мобілізовані зі стратегічних резервів rescEU, що розміщені в Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад", - йдеться у заяві.

У Єврокомісії пояснили, що це рішення спрямоване на покриття термінових потреб і є частиною постійної підтримки ЄС енергетичної стійкості України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз передав Україні майже 10 тисяч генераторів через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

Крім того, напередодні зими Єврокомісія завершила переміщення повної теплоелектростанції, подарованої Литвою. Це стало найбільшою скоординованою логістичною операцією в історії Механізму цивільного захисту та дозволило відновити критично важливі потужності української енергосистеми.

З початку повномасштабної війни Єврокомісія виділила понад 1,2 млрд євро гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення України та доставила більш як 160 тисяч тонн допомоги через UCPM.

Йдеться, зокрема, про тверде паливо, обігрівачі, генератори та пункти аварійного обігріву.

Окремо ЄС надав Україні щонайменше 3 млрд євро на забезпечення енергетичної безпеки. Напередодні зими Комісія також мобілізувала 927 млн євро на екстрені закупівлі газу, тоді як експортні потужності ЄС з електроенергії наразі перебувають на максимальному рівні.