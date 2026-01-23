Україна отримає генератори на 3,7 млн євро зі стратегічних запасів ЄС

Єврокомісія оголосила про розгортання 447 аварійних генераторів вартістю 3,7 мільйона євро зі стратегічних резервів ЄС. Їх спрямують для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської комісії.
"Генератори, мобілізовані зі стратегічних резервів rescEU, що розміщені в Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад", - йдеться у заяві.
У Єврокомісії пояснили, що це рішення спрямоване на покриття термінових потреб і є частиною постійної підтримки ЄС енергетичної стійкості України.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз передав Україні майже 10 тисяч генераторів через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).
Крім того, напередодні зими Єврокомісія завершила переміщення повної теплоелектростанції, подарованої Литвою. Це стало найбільшою скоординованою логістичною операцією в історії Механізму цивільного захисту та дозволило відновити критично важливі потужності української енергосистеми.
З початку повномасштабної війни Єврокомісія виділила понад 1,2 млрд євро гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення України та доставила більш як 160 тисяч тонн допомоги через UCPM.
Йдеться, зокрема, про тверде паливо, обігрівачі, генератори та пункти аварійного обігріву.
Окремо ЄС надав Україні щонайменше 3 млрд євро на забезпечення енергетичної безпеки. Напередодні зими Комісія також мобілізувала 927 млн євро на екстрені закупівлі газу, тоді як експортні потужності ЄС з електроенергії наразі перебувають на максимальному рівні.
Після безперервних російських ударів по енергетичній інфраструктурі понад мільйон українців залишилися без світла, води та опалення за мінусових температур.
За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, найскладніша ситуація склалася у Києві та ще п’яти областях.
Вдень 21 січня у ДТЕК повідомили, що в столиці відновили електропостачання всіх об’єктів критичної інфраструктури після масованої атаки РФ 20 січня.
Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня стало найважчим днем для енергетичної системи України з часу блекауту у листопаді 2022 року.
На цьому тлі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців регіону готуватися до тривалої відсутності світла.
У МВС, зі свого боку, порадили українцям зробити запаси води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.
Сьогодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян із закликом за можливості тимчасово виїхати зі столиці через "дуже складну ситуацію в енергетиці" після масованих атак РФ. При чому Кличко зробив звернення вже вдруге за січень.