ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Кім закликав готуватися до масштабних відключень світла на Миколаївщині

Миколаїв, Миколаївська область, Четвер 22 січня 2026 21:53
UA EN RU
Кім закликав готуватися до масштабних відключень світла на Миколаївщині Фото: керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав українців готуватися до

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Кіма в Threads.

Кім написав, що прогноз по електриці поганий та закликав готуватися до відключень світла.

"Перекриття доріг електрики не додасть! А ось заявки на отримання генераторів від громад для веж звʼязку допоможуть! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію! Самі теж готуємось", - написав він.

Додамо, що 22 січня в ефірі телемарафону Кім вже попереджав, що у Миколаївській області ситуація з електропостачанням залишається критичною, а жителів просять готуватися до найгіршого сценарію - до двох годин світла на добу.

Загальна ситуація

Нагадаємо, що в Україні оголошено режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері через поєднання масштабних російських терактів проти енергетики та сильних морозів. Обидва фактори спричинили серйозні перебої зі світлом, опаленням і теплопостачанням у різних регіонах.

Зазначимо, що через надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері МВС рекомендувало українцям заздалегідь підготувати базовий запас продовольства і "тривожну валізу".

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів Україна вже отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання.

Додамо, що у п'ятницю, 23 січня, погодинні відключення світла діятимуть в усіх областях України. 22 січня в багатьох регіонах через морози та наслідки терактів РФ довелося вводити аварійні відключення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Графіки відключення світла Миколаїв Миколаївська область Виталий Ким
Новини
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів