Кім закликав готуватися до масштабних відключень світла на Миколаївщині

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Кіма в Threads .

"Перекриття доріг електрики не додасть! А ось заявки на отримання генераторів від громад для веж звʼязку допоможуть! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію! Самі теж готуємось", - написав він.

Кім написав, що прогноз по електриці поганий та закликав готуватися до відключень світла.

Додамо, що 22 січня в ефірі телемарафону Кім вже попереджав, що у Миколаївській області ситуація з електропостачанням залишається критичною, а жителів просять готуватися до найгіршого сценарію - до двох годин світла на добу.

Загальна ситуація

Нагадаємо, що в Україні оголошено режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері через поєднання масштабних російських терактів проти енергетики та сильних морозів. Обидва фактори спричинили серйозні перебої зі світлом, опаленням і теплопостачанням у різних регіонах.

Зазначимо, що через надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері МВС рекомендувало українцям заздалегідь підготувати базовий запас продовольства і "тривожну валізу".

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів Україна вже отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання.

Додамо, що у п'ятницю, 23 січня, погодинні відключення світла діятимуть в усіх областях України. 22 січня в багатьох регіонах через морози та наслідки терактів РФ довелося вводити аварійні відключення.