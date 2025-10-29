Україна в ООН проголосувала проти зняття ембарго США з Куби: Єрмак назвав причини

Кубу звинувачують в участі у війні РФ проти України

Нагадаємо раніше ми повідомляли, що Росія посилює присутність іноземних бійців на фронті, все більше покладаючись на кубинських найманців.

За даними української розвідки, їхня кількість може сягати 25 тисяч, що робить кубинців найбільшою іноземною групою, яка бере участь на боці Росії та змінює баланс сил у поточному конфлікті.

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським дипломатам домагатися збереження ембарго проти Куби, аргументуючи це участю понад п'яти тисяч кубинців у бойових діях на боці Росії проти України.

Водночас Куба виступила з офіційним спростуванням звинувачень США в причетності до війни в Україні, заявивши, що подібні твердження не мають під собою жодних доказів і спрямовані на дискредитацію країни.