Кубу обвиняют в участии в войне РФ против Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия усиливает присутствие иностранных бойцов на фронте, все больше полагаясь на кубинских наемников.

По данным украинской разведки, их количество может достигать 25 тысяч, что делает кубинцев крупнейшей иностранной группой, которая участвует на стороне России и меняет баланс сил в текущем конфликте.

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам добиваться сохранения эмбарго против Кубы, аргументируя это участием более пяти тысяч кубинцев в боевых действиях на стороне России против Украины.

В то же время Куба выступила с официальным опровержением обвинений США в причастности к войне в Украине, заявив, что подобные утверждения не имеют под собой никаких доказательств и направлены на дискредитацию страны.